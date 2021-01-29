الثني يتابع سير عمل وزارة التعليم

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني” أمس الخميس بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، سير عمل وزارة التعليم ومستجداتها ومستجدات المسيرة التعليمة وذلك خلال اجتماع عقده مع الوزير المختص فوزي بومريز.

واطلع الثني، على التقرير المقدم من وزير التعليم بخصوص اجتماع وزارتي التعليم والصحة لمناقشة المسح العشوائي الذي سيبدأ خلال الاسبوع القادم، مؤكدا ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في المدارس لضمان سلامة الطلبة والمعلمين.

كما اطلع الثني على التقرير المقدم من وزير التعليم على سير العملية التعليمية بمراقبات التعليم في مختلف البلديات.