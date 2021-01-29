البعثة الأممية تكشف تفاصيل حول ملتقى الحوار السياسي الليبي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سينعقد في سويسرا من 1 إلى 5 فبراير 2021، بتيسير من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، وباستضافة من حكومة سويسرا الاتحادية.

وأوضحت البعثة، أنه خلال الاجتماع، سيتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي الاختيار بين المرشحين للمناصب الثلاثة في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي. هذه السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة مؤقتة وسيكون مناطاً بها بشكل أساسي قيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر 2021 وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

وعقب اعتماد ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير آلية اختيار هذه السلطة التنفيذية المؤقتة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن فترة أسبوع لتقديم الترشيحات، انتهت في 28 يناير.

وستقوم لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتحقق من أن الترشيحات مقدّمة وفقاً للشروط المعلن عنها، وتتولى اللجنة جمع القوائم النهائية لمرشحي المجلس الرئاسي عن كل إقليم والمرشحين إلى منصب رئيس الوزراء.

وأكدت أنه سيتم بث الجلسة الافتتاحية وغيرها من الفعاليات المهمة الأخرى واللقاءات الإعلامية مباشرة على شاشة تلفزيون الأمم المتحدة الرقمي http://webtv.un.org/ كما سيتم توفير بث مباشر بتقنية عالية الجودة لمحطات التلفزة المهتمة وبدون أي مقابل، كما ستقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتزويد وسائل الاعلام يومياً، وبلقطات تلفزيونية وصور لفعاليات الملتقى بدقة عالية وبدون أي مقابل أيضاً.