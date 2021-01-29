صنع الله: الاحتفاظ بأموال عائدات النفط في حسابات المؤسسة لدى المصرف الخارجي لمنع ذهابها للصوص

طرابلس 29 يناير 2021 (وال)-أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، الاحتفاظ بأموال عائدات النفط في حسابات المؤسسة لدى المصرف الخارجي، وذلك لمنع ذهابها للصوص.

وأشار صنع الله – خلال لقاءه سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو والوفد المرافق له؛ إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط؛ هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط بالدولة الليبية، وهو المصدر الوحيد للدخل في البلاد.

وناقش صنع الله والوفد الأوروبي؛ حزمة من المواضيع أبرزها التحديات التي تُواجه قطاع النفط، في ظل شحّ الميزانيات التي تحتاجها المؤسسة لتسييّر أعمال قطاع النفط في ليبيا. (وال-طرابلس) ر ت

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