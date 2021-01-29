تقرير: معاناة كبيرة للأسر التركية التي تورط أبنائها في القتال بليبيا

تناول تقرير صحفي تركي المعاناة الكبيرة للأسر التركية التي تورط أبنائها في الأزمة الليبية والقتال هناك بدافع من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكشف تقرير لصحيفة “ديلي صباح” التركية عن مساعٍ تبذلها أسرة لإعادة ابنها المعتقل لدى الجيش في ليبيا، ما جعل أب يدعى موسى وزوجته ودوندو جاليك يطالبان أردوغان بالتدخل لإنقاذ ابنهما نور الدين جاليك البالغ من العمر 48 عامًا.

ونقل التقرير عن الأب قوله إن ابنه يعمل في مجال صناعة حلوى البقلاوة وهو أب لطفلين وذهب إلى ليبيا منذ عامين مع أصدقائه، وتم اعتقاله معهم قبل 11 شهرًا ليتم الإفراج عن رفيقه بعد فترة وجيزة من اعتقالهم.

وأضاف التقرير أن الوالدين لم يسمعا شيئًا عن ولدهما باستثناء أنه معتقل في ليبيا، فضلًا عن عدم تمكنهما من الاتصال به أو معرفة إن كان على قيد الحياة، مبينًا أن الأم بينت حجم المعاناة التي تعانيها مع الأب والزوجة والأحفاد ما يجعل الوالدة تطالب بعودة ابنها لها.

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