الجيش الليبي: رصدنا انتهاك طائرة للمجال الجوي شرق سرت

رصدت وحدات الانذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي بالجيش الليبي، أمس الخميس، انتهاك طائرة بدون طيار أجنبية للمجال الجوي الليبي مقابل منطقة هراوة شرق سرت 50 كم وذلك الساعة 11.00صباحا.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية أحمد المسماري في بيان إعلامي، إن هذا العمل المعادي يتعارض مع بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الذي شددت فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الأعمال المعادية والاستفزازية من قبل الأطراف الساعية لإفشال التسوية السياسية التي تعمل عليها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الصديقة والشقيقة وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

كما قال في البيان، :”اننا نعرف تماما النوايا الخبيثة من خلف هذه الاستفزازات للقوات المسلحة من أجل دفعها لعمل مضاد ويعتبر بعد ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار والذي أعلنا انفا التزامنا به، ونؤكد التزامنا بكل ما تم التوصل اليه من وقفا لإطلاق النار وكل متطلبات العملية السياسية السلمية كما نؤكد أن هذه الأفعال الخبيثة لن تؤثر علينا وعلى قراراتنا السابقة، وعلى الأعداء ان يعلموا ان اختبار صبرنا أمرا خطير”.