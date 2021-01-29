معيتيق: اتفقنا مع موسكو على إعادة تفعيل الاتفاقات المبرمة منذ 2008

قال نائب رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، إنه اتفق مع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتروف خلال اجتماعهما أمس بموسكو على إعادة تفعيل اتفاقيات مبرمة منذ عام 2008.

وأوضح معيتيق في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه اتفق مع مانتروف على إعادة تفعيل عدد من الاتفاقيات المتوقفة والمبرمة بين البلدين مند سنة 2008 في مجال الكهرباء والطاقة والصحة والبنية الأساسية، مضيفا أنهما بحثا سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا.

ومن المقرر أن يستقبل اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معيتيق، وأنهما وسيبحثان آفاق التسوية الليبية وتطوير التعاون الروسي الليبي.

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