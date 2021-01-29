الثني يتابع سير عمل وزارة التعليم ومستجداتها

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الخميس سير عمل وزارة التعليم ومستجداتها، ومستجدات المسيرة التعليمة، وذلك خلال اجتماع عقده مع الوزير المختص فوزي بومريز.

الثني اطّلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على التقرير المقدم من وزير التعليم، بخصوص اجتماع وزارتي التعليم والصحة لمناقشة المسح العشوائي، الذي سيبدأ خلال الأسبوع القادم.

وأكد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في المدارس لضمان سلامة الطلبة والمعلمين.

كما اطلع رئيس الحكومة على التقرير المقدم من وزير التعليم عن سير العملية التعليمية بمراقبات التعليم في مختلف البلديات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية