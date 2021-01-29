لجنة العشرة العسكرية تعقد اجتماعها الثانى في سرت الخميس المقبل

تعقد لجنة العشرة العسكرية «5+5» اجتماعها الثانى فى مقرها بمدينة سرت، الخميس الموافق 4 فبراير المقبل، على ما أعلنت مصادر إعلامية وأمنية في سرت.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط» إن الترتيبات جارية من قبل الأجهزة الامنية وبلدية سرت للاعداد للاجتماع، وهو الأول بعد انقضاء المهلة التي حددتها اللجنة في اجتماع جنيف لمغادرة القوات الأجنبية من ليبيا.

وانتهت في 23 يناير الجاري المهلة المحددة بـ90 يومًا لمهلة لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، في وقت جددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة من لجنة المتابعة الدولية بليبيا واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التأكيد على «الالتزام الكامل والمستمر بتنفيذ» اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي.

وأصدرت غرفة عمليات تحرير غرب سرت تعميمًا لكل الجهات والقواطع العسكرية بمنع تجوال السيارات العسكرية وسط المدينة، اعتبارا من الأول من شهر فبراير المقبل.

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ووصل إلى المقر الدائم للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت، وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث من المقرر أن تبدأ

وعقدت لجنة العشرة العسكرية في نوفمبر الماضي، أول اجتماع لها في مقرها الجديد في سرت والثاني داخل ليبيا بعد اجتماع أول في غدامس. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق في مرحلة أولى على فتح الطريق الساحلي، على أن تبدأ المرحلة الثانية مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى وتتضمن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من منطقة جميع خطوط التماس، وسحبهم إلى بنغازي وطرابلس كخطوة أولى للبدء في عملية مغادرتهم الأراضي الليبية كخطوة تالية.

كما قررت اللجنة اعتماد الترتيبات الأمنية المشتركة، المتعلقة بكامل منطقة خطوط التماس التي تم تحديدها سابقًا، واعتماد الترتيبات الأمنية العاجلة التي تسمح بفتح الطريق الساحلي وتسهيل حركة المرور.

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