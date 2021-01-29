القيادة العامة: ملتزمون بوقف إطلاق النار لكن اختبار الأعداء لصبرنا أمر خطير

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانا قالت فيه، إنها وحدات الانذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي العربي الليبي رصدت انتهاك طائرة بدون طيار اجنبية للمجال الجوي الليبي مقابل منطقة هراوة شرق سرت 50 كم وذلك الساعة 11.00صباحا يوم الخميس الماضي 28 يناير .

أضاف بيان القيادة العامة، أن هذا العمل المعادي يتعارض مع بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الذي شددت فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن.

وجددت التأكيد على أن هذه الاعمال المعادية والاستفزازية من قبل الاطراف الساعية لافشال التسوية السياسية التي تعمل عليها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الصديقة والشقيقة وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وتابع البيان: “اننا نعرف تماما النوايا الخبيثة من خلف هذه الاستفزازات للقوات المسلحةمن اجل دفعها لعمل مضاد ويعتبر بعد ذلك انتهاكا لوقف اطلاق النار والذي اعلنا انفا التزامنا به. عليه نؤكد التزامنا بكل ما تم التوصل اليه من وقفا لاطلاق النار وكل متطلبات العملية السياسية السلميةكما نؤكد ان هذه الافعال الخبيثة لن تؤثر علينا وعلى قراراتنا السابقة، وعلى الاعداء ان يعلموا ان اختبار صبرنا امرا خطير”.