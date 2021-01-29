هندسة الميدان بالجيش الليبي تستعد لإعدام 41 طنا من مخلفات الحروب

تستعد السرية الأولى هندسة ميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبي لإعدام 41 طنا من مخلفات الحروب، أي ما يقدر بحوالي 7 آلاف قطعة حربية بين ألغام ودانات وصواريخ.

وقال المُقدم هاني فضيل آمر السرية الأولى هندسة ميدان، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن هذه المخلفات جمعت عن طريق بلاغات المواطنين عن أجسام غريبة في مناطق مختلفة من مدينة طبرق والمدن المجاورة، إضافة لمجموعة من مخلفات الحرب على الإرهاب في درنة، والتي كانت مخبأة في أماكن متفرقة.

وأوضح فضيل أن السرية الأولى هندسة ميدان متعاونة مع مراكز الشرطة ومديريات الأمن في التعامل مع البلاغات الواردة حول مخلفات الحروب الموجودة في الأودية والأحياء السكنية الجديدة في طبرق إضافة لبعض المناطق الأخرى.

وأشار آمر السرية أيضا إلى أن عملية الإعدام ستتم وفق الالية المتبعة من السرية وفق تعليمات قيادة المنطقة، وفي إطار المحافظة على سلامة المواطنين، بالرغم من قلة الإمكانيات ونقص المواد اللازمة في إتمام هذه العملية.

يذكر أن السرية الأولى هندسة ميدان كانت، قد أتمت تفجير مجموعة من مخلفات الحرب على الإرهاب منتصف أكتوبر الماضي، كما قد أتمت جرد المخلفات الحربية في معسكر التسليح الواقع في أحد الأحياء السكنية الجديدة في طبرق.

يشار إلى أن أفراد السرية الأولى هندسة ميدان كانوا قد أطلقوا حملات واسعة لتمشيط مجموعة من المناطق، التي كثرت فيها بلاغات الإصابة جراء مخلفات الحروب من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.