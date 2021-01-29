الورفلي: ما يجري الآن هو تقاسم للنفوذ والحل يكمن في الانتخابات

قال الخبير السياسي والأكاديمي العربي الورفلي، إن الأزمة الليبية لن تجد أي حلول لها من خلال إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، مضيفا ” بل بالعكس سوف يؤدي ذلك إلى تدويرها واستفحالها”.

وأكد الورفلي، في تصريح صحفي، ” أن الوضع الآن عبارة عن إعادة تقاسم نفوذ وتحت إشراف بعثة الأمين العام للأمم المتحدة”.

وأشار الورفلي، إلى أن ليبيا اليوم تريد خارطة طريق واضحة ترتكز على أسس حل الأزمة بشكل جذري، وهذه الأسس هي تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وطرد كل المرتزقة وحل المليشيات، مؤكدا أنه دون ذلك فإن الأزمة مستمرة ويستمر معها إعادة التدوير وتبادل الأدوار

ورأى مراقبون أن أزمة ليبيا لن تجد حل عبر إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بل سيؤدي ذلك إلى إعادة تدويرها واستفحالها

وكان رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب المستشار عبدالجواد العبيدي قد أعلن انسحابه من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، مؤكدا رفضه مبدأ المحاصصة الجهوية “الذي لا يبني دولا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24