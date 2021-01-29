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لافروف يلقى معيتيق في موسكو ويصرح: المجتمع الدولي لن يكون إلا داعمًا للحلول التي يرتضيها الليبيون

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الجمعة بالعاصمة الروسية موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف، بحضور نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وأفريقيا ميخائل بوغدانوف.

جانب من لقاء معيتيق ولافروف في موسكو

 

اللقاء تركز بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على استعراض التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، ومناقشة مستجدات الحوار التي ترعاه الامم المتحدة من خلال لجنة الحوار المنعقد في تونس ونتائج لجنة “5+5 “، حيث أبدى الطرفان دعمهما للجنة “5+5” وجهودها، وحث أعضائها على استمرار عقد اجتماعاتهم للتسوية.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في التوصل إلى حل شامل، باعتبار أن الوقت الحالي أكثر ما يكون مناسبًا للتوصل إلى حلول وحكومة موحدة وطنية تحظى بدعم إقليمي ودولي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لن يكون إلا داعمًا للحلول التي يرتضيها الليبيون.

وفي سياق متصل، بحث معيتيق وبوغدانوف برامج الحكومة لتحريك المشروعات المتوقفة والتطلع إلى أن تلعب الشركات الروسية دورًا كبيرًا في هذه المشرعات.

 

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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