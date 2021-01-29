ليبيا تُسجّل 871 إصابة جديدة بـ”كورونا”

سجّلت ليبيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 871 إصابة بفيروس “كورونا”، إضافةً إلى 1,064 حالة شفاء، فيما تم رصد عشر حالات وفاة.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان له اليوم، بأن إجمالي الإصابات في ليبيا ارتفع إلى 117,650 حالة.

وأوضح المركز أن من بين هذه الحالات 18,451 حالة نشطة، إضافة إلى 1,842 حالة وفاة، بينما تعافى من المرض 97,357 شخصًا.

وتصدرت طرابلس الإصابات بعدد حالات بلغ 286 حالة جديدة، إضافة إلى 103 حالات مخالطة، وبعدها جاءت مصراتة بـ 12 حالة جديدة، و58 حالة مخالطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية