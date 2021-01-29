قشوط: الترشح للمناصب السيادية تحول إلى غنيمة للسياسيين

اعتبر الخبير السياسي محمد قشوط أن الترشح للمناصب السيادية تحول إلى غنيمة يتنافس عليها نخبة من السياسيين ادّعوا تمثيل مناطقهم

وأضاف قشوط ، في تصريح صحفي، أنه حدث تغير جذري في تقاسم تلك المناصب، حيث استبدلت المنطقة الغربية، مع المنطقة الجنوبية، إحدى المناصب وأصبحت المنطقة الغربية مسؤولة عن هيئة مكافحة الفساد

وأكد قشوط أن اتفاق بقايا مجلس النواب مع تنظيم الإخوان الإرهابي في الاتفاق السياسي جاء دون الالتفات للمعايير الفنية في من سيتولاها، الأمر الذي لاقى رفض المجلس الأعلى للقضاء وفئة كبيرة من الشعب

وكان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا قد استهجن مبدأ المحاصصة المناطقية التي اتجهت لها حوارات بوزنيقة بخصوص المناصب السيادية، خاصة فيما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها

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