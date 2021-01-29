غوتيريش: الليبيون قادرون على معالجة مشاكلهم إذا تركوا لوحدهم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فورا، قائلا: “اتركوا الليبيين وشأنهم”.

ولفت غوتيريش في مؤتمر صحفي، إلى أن “وقف إطلاق النار قائم، ولكن من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية وكل المرتزقة الأجانب إلى بنغازي أولا ثم إلى طرابلس، ومن هناك يرجعون ويتركون الليبيين وشأنهم، لأن الليبيين برهنوا بالفعل أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن هم تركوا لوحدهم”.

كما ناقش مجلس الأمن الوضع في ليبيا، ودعا في بيان إلى “انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب دون أي إمهال آخر”، وطلب من جميع الليبيين واللاعبين الدوليين احترام حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.