أحمد معيتيق يلتقي في موسكو وزير خارجية روسيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد عمر معيتيق اليوم الجمعة بالعاصمة الروسية موسكو سيرغي لافرورف وزير خارجية روسيا.

ذكر بيان معيتيق: “تركز اللقاء على استعراض التطورات الأخيرة على الساحة الليبية ومناقشة مستجدات الحوار التي ترعاه الأمم المتحدة من خلال لجنة الحوار المنعقد في تونس ونتائج لجنة 5+5 وابدى الطرفان دعمهما للجنة 5+5 لجهودهم وحثهم على استمرار عقد اجتماعاتهم لتسوية” وفق قوله.

اللقاء الذي حضره نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائل بوغدانوف ناقش ايضا برامج الحكومة لتحريك المشروعات المتوقفة والتطلع أن تلعب الشركات روسية دور كبير لهذه المشرعات، بحسب البيان.

وقد عبر وزير الخارجية الروسي عن سعادته بزيارة معيتيق وعن أمله في التوصل إلى حل شامل بإعتبار أن الوقت الحالي اكثر مايكون للتوصل الى حلول وحكومة موحدة وطنية تحظى بدعم اقليمي ودولي وان المجتمع الدولي لن يكون إلا داعماً للحلول التي يرتضيها الليبيين، وفق البيان.