لافروف لمعيتيق: المجتمع الدولي لن يكون إلا داعم للحلول التي يرتضيها الليبيون

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن «أمله في التوصل إلى حل شامل» للأزمة في ليبيا، معتبرًا «الوقت الحالي مناسب للتوصل إلى حلول، وحكومة موحدة وطنية تحظى بدعم إقليمي ودولي».

وقال لافروف خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الجمعة، بالعاصمة الروسية موسكو، إن «المجتمع الدولي لن يكون إلا داعم للحلول التي يرتضيها الليبيين»، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

وحسب البيان، فقد تركز اللقاء على استعراض التطورات الأخيرة على الساحة الليبية ومناقشة مستجدات الحوار التي ترعاه الأمم المتحدة من خلال لجنة الحوار المنعقدة في تونس، ونتائج اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حيث أبدى الطرفان دعمهما للجنة وحثها على «استمرار عقد اجتماعاتهم الهادفة للتسوية»، وفق البيان.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائل بوغدانوف، إلى «برامج الحكومة لتحريك المشروعات المتوقفة والتطلع إلى أن تلعب الشركات روسية دور كبير» في هذا الإطار.

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