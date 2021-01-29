ليبيا الان

“معيتيق ولافروف” يُؤكّدان على دعم لجنة “5+5”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة يُجريها إلى موسكو.

واستعرض المسؤولان “التطورات الاخيرة على الساحة الليبية ومستجدات الحوار التي ترعاه الأمم المتحدة من خلال لجنة الحوار المنعقد في تونس ونتائج لجنة “5+5”.

وأكد “معيتيق ولافروف”، خلال اللقاء، الذي حضره نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أكّدا دعمهما لعمل اللجنة العسكرية المشتركة، وضرورة استمرارها في عقد اجتماعات التسوية.

وأبدى وزير الخارجية الروسي تطلعه إلى توصل الأطراف الليبية إلى “حلًّ شاملً وحكومة موحدة وطنية تحظى بدعم إقليمي ودول

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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