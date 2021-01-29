ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

29 January, 2021

عقد بديوان إدارة الخدمات الصحية في بني وليد أمس، اجتماع ضم عددا من مسؤولي القطاعات ومديري المستشفيات والشركات الخدمية بالمدينة.

ناقش آخر مستجدات الوضع الوبائي لجائحة كورونا، والاستعدادات الكفيلة بالعودة الآمنة إلى المؤسسات التعليمية.

واتفق الحضور على إطلاق حملة تعقيم مكثفة في مدارس التعليم الأساسي والثانوي بداية الأسبوع المقبل، بناء على توصيات لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة، وإقامة دورات تدريبية للاختصاصيين الاجتماعيين والمفتشين الصحيين، المسؤولين عن توعية الطلبة في المدارس كافة.