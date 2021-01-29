العاملون بمستشفى غات يطالبون بتسوية أوضاعهم المالية

ناشدت العناصر الطبية والطبية المساعدة بمستشفى غات، كافة السلطات في البلاد، ضرورة تسوية أوضاعهم المالية ، ولوحت العناصر الطبية بإيقاف العمل في المستشفى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

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