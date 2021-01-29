العاملون بمستشفى غات يطالبون بتسوية أوضاعهم المالية

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تعليقات
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يوجد تلاعب باموال المخصصة للاصلاحات في ميزانية تحسين القطاع العام – وهذه المسؤلية تقع على وزارة الصحة ووزارة المالية – وهنا على الادارات الرقابية الاداريةً محاسبة المسؤلين والمسولات اداريا عن هذا التقاعس المفتعل والمقصود –
والاموال الاي تخصص للاصلاحات يجب ان تكون للاصلاحات وايس قي جيوب الإداريين والوزراء – وهذا الشيء من الضروري الانتباه له من جهة المحاسبة الاداريةً الليبية وعدم التهاون مع المسؤلين في هذه الادارات . انتهى
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هذا كفر الأخوان وحاشيتهم – ” يريدون ان يحمدوا بما لم يفعلوا – ”
ويمنون على الله بإيمانهم –
ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا –
كل هذا من الآخوان وحاشيتهم وجواريهم الجهلة وما كفروا الا من بعد ان أغناهم الله من فضله والله سريع الحساب . يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض .اءمة الكفر
هذا تفكيرهم – الجاهل والعنصري – والمقيت – أخزاهم الله فالدنيا والاخرة
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