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العاملون بمستشفى غات يطالبون بتسوية أوضاعهم المالية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناشدت العناصر الطبية والطبية المساعدة بمستشفى غات، كافة السلطات في البلاد، ضرورة تسوية أوضاعهم المالية ، ولوحت العناصر الطبية بإيقاف العمل في المستشفى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • يوجد تلاعب باموال المخصصة للاصلاحات في ميزانية تحسين القطاع العام – وهذه المسؤلية تقع على وزارة الصحة ووزارة المالية – وهنا على الادارات الرقابية الاداريةً محاسبة المسؤلين والمسولات اداريا عن هذا التقاعس المفتعل والمقصود –
    والاموال الاي تخصص للاصلاحات يجب ان تكون للاصلاحات وايس قي جيوب الإداريين والوزراء – وهذا الشيء من الضروري الانتباه له من جهة المحاسبة الاداريةً الليبية وعدم التهاون مع المسؤلين في هذه الادارات . انتهى

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  • هذا كفر الأخوان وحاشيتهم – ” يريدون ان يحمدوا بما لم يفعلوا – ”
    ويمنون على الله بإيمانهم –
    ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا –
    كل هذا من الآخوان وحاشيتهم وجواريهم الجهلة وما كفروا الا من بعد ان أغناهم الله من فضله والله سريع الحساب . يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض .اءمة الكفر
    هذا تفكيرهم – الجاهل والعنصري – والمقيت – أخزاهم الله فالدنيا والاخرة

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