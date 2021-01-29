العيضة يتفقد واقع الخدمات الصحية وسير العمل بمستشفى قمينس

تفقد مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضة، مستشفى قمينس الواقع غرب مدينة بنغازي، بناء على تعليمات وزير الصحة سعد عقوب بمتابعة عمل المؤسسات والقطاعات التي تقدم الخدمات الحيوية للمواطنين.

وحسب المكتب الإعلامي للوزارة فقد اطلع العيضة على سير العمل بالمستشفى، وعمل أقسام العمليات والتحاليل والطوارئ والعيادات، كما تفقد عددا من المشاريع الصحية فيه، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع آلية تضمن تذليل الصعاب لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية والإسعافية، وتقريب وتوطين الخدمة للمواطنين.

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