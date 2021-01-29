البيضاء تسجل إصابتين جديدتين بكورونا و10 حالات اشتباه

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة، التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، إضافة إلى 10 حالات اشتباه.

وأفاد المركز في نشرته اليومية المنشورة على صفحته بموقع “فيسبوك”، بأنه استقبل 82 مترددًا أمس الخميس، موزعين بواقع 49 من داخل مدينة البيضاء بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و33 من خارج المدينة.

وأشار البيان إلى إرسال عدد من المسحات الأنفية للكشف عن فيروس «كورونا» إلى مختبرات ومعامل التحاليل، وفي انتظار نتائجها.

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