عاجل ليبيا الان

البيضاء تسجل إصابتين جديدتين بكورونا و10 حالات اشتباه

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة، التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، إضافة إلى 10 حالات اشتباه.

وأفاد المركز في نشرته اليومية المنشورة على صفحته بموقع “فيسبوك”، بأنه استقبل 82 مترددًا أمس الخميس، موزعين بواقع 49 من داخل مدينة البيضاء بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و33 من خارج المدينة.

وأشار البيان إلى إرسال عدد من المسحات الأنفية للكشف عن فيروس «كورونا» إلى مختبرات ومعامل التحاليل، وفي انتظار نتائجها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك