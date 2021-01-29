المسماري: طائرة أجنبية اخترقت لمجال الجوي الليبي فوق منطقة هراوة شرق سرت

أعلن المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، أن رصد انتهاك طائرة بدون طيار أجنبية للمجال الجوي الليبي مقابل منطقة هراوة شرق سرت 50 كم وذلك الساعة 11 صباح يوم الخميس 28 يناير .

أضاف المسماري، في بيان أن هذا العمل المعادي يتعارض مع بيان الجيش الذي شدد فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن.

وجددت المسماري، التأكيد على أن هذه الأعمال المعادية والاستفزازية من قبل الأطراف الساعية لإفشال التسوية السياسية التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الصديقة وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وكشف المسماري، أن الجيش يعرف تماما النوايا الخبيثة من خلف هذه الاستفزازات من أجل دفعه لعمل مضاد ويعتبر بعد ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار والذي أعلن أنه يلتزم به.

وأكد المسماري، التزام الجيش بكل ما تم التوصل إليه من وقفا لإطلاق النار وكل متطلبات العملية السياسية السلمية، مشددا على أن هذه الأفعال الخبيثة لن تؤثر على الجيش وعلى قراراته السابقة، مشددا أنه على الأعداء أن يعلموا أن اختبار ” صبر الجيش امرا خطير”.

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