“معيتيق والحويج” في موسكو لبحث مستجدات الملف الليبي

تقرير

يزور نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير خارجية الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج العاصمة الروسية موسكو حاملين معهما ملفات ليبيا، ويلتقيان بشكل منفصل مع عدد من مسؤوليها وعلى رأسهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبدأ معيتيق زيارته الخميس بلقاء مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف وبحثا معا ملفات قطاع الصناعة والمشاريع التي ستساهم الشركات الروسية في إنجازها ومنها الكهرباء والطاقة والبنية الأساسية والاستثمار الصحي.

كما ناقش معيتيق آخر تطورات الملف السياسي مع لافروف الجمعة حيث بحثا مستجدات الحوار السياسي ودعم لجنة 5+5 العسكرية وحثها على استمرار الاجتماعات للوصول إلى التسوية المنشودة.

وبالتوازي مع لقاءات معيتيق كان للحكومة الليبية نصيب من لقاءات الروس إذ بحث وزير الخارجية عبدالهادي الحويج مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف دعم الحوار الليبي وتم التشديد على مهمة المساعدة بشكل فعال في دعم الحوار السياسي بمشاركة كافة القوى السياسية وبهدف تنفيذ مقررات مؤتمر برلين وبنود قرار مجلس الأمن الدولي 2510.

وأكدت روسيا خلال زيارة الطرفين على موقفها بشأن دعم وحدة وسلامة أراضي وسيادة ليبيا ودعم الحوار السياسي والاستقرار في البلاد.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع دعوات من إدارة بايدن ومجلس الأمن بإخراج القوات الروسية والتركية من ليبيا، ما دعا موسكو إلى تجديد نفيها وجود أي قوات تابعة لها داخل الأراضي الليبية.

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