اختطاف 38 مصريا في ليبيا

أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن مصدراً ليبيا أكد اختطاف 38 مواطنا مصريا في محيط مدينة بني وليد وأن عصابات وصفها بالإجرامية تحتجزهم في مزرعة وتطالب بفدية للإفراج عنهم.

وأضافت الصحيفة أن المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير قانونية و ينحدرون من قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا في أقصى صعيد مصر وأن العصابات التي تنشط في الهجرة غير القانونية تستغل الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا في ممارسة الخطف والابتزاز للعمالة الأجنبية التي تدخل إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.

وكانت مديرية أمن بني وليد، قد أعلنت سبتمبر الماضي تحرير 8 من الجالية المصرية، بعد أن تم اختطافهم على الطريق العام بين منطقتي القريات والشويرف، وأوضحت المديرية حينها ، أن المختطفين تم بيعهم إلى أحد مهربي البشر في بني وليد، وأنهم تعرضوا للتعذيب وابتزاز أهلهم لأجل دفع فدية تُقدّر للشخص الواحد 30.000 ألف دينار.

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