اختطاف الضابط نوح الورفلي ومرافقيه يثير الاحتقان بين الحداد وعبد الباسط مروان

أدت حادثة اختطاف الضابط نوح الصغير الورفلي إلى حالة من الاحتقان بين رئيس أركان قوات الوفاق محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية بطرابلس عبد الباسط مروان.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الورفلي كان قد تم تكليفه من جانب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بتولي الكتيبة رقم 302، ونجح في جمع مالا يقل عن 700 جندي وضابط بالكتيبة الكائن مقرها في صلاح الدين ، وذلك بعد أيام قليلة من مباشرته لعمله.

وأضافت المصادر أن الورفلي تعرض للخطف من جانب الكتيبة 444 لأسباب مجهولة رفقة الحراسة الشخصية وشاب مدني يدعى علي رويحة بوشعالة من مدينة مصراتة، ولم يتم إطلاق سراهم حتى الآن.

وبينت أن الوضع بات محتقنا للغاية بين رئيس أركان قوات الوفاق محمد الحداد وآمر المنطقة العسكرية طرابلس عبد الباسط مروان على خلفية عملية الخطف .

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