ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

29 January, 2021

جمع لقاء ،اليوم الجمعة ،وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج بميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية بالعاصمة موسكو ،وفق ما أفادت به الخارجية الروسية.

و بحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والتأكيد على مهمة التعزيز الفعال لحوار ليبي مستقر، بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في البلاد لصالح تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وجدد الجانب الروسي تأكيد دعمه الثابت لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها بحسب البيان.

هذا ورافق الحويج في اللقاء وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، من ضمنه اللواء خيري التميمي مدير مكتب القائد العام وعضو لجنة 5+5 العسكرية.