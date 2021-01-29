بالصور.. افتتاح مقر الفرع البلدي القرضبة التابع لبلدية طبرق

افتتح المجلس التسييري لبلدية طبرق يوم أمس الخميس، مقر الفرع البلدي القرضبة التابع لبلدية طبرق، بحضور أعضاء المجلس التسييري ميمون عبدالرسول وعبدالكريم بوطابونة وهاشم أمصادف ومنصور امداوي، ومدير إدارة شؤون المحلات السيد عبدالرسول عبدربه ورئيس الفرع البلدي القرضبة السيد جمال مسعود وعدد كبير من أعيان وسكان الفرع.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، ألقيت العديد من الكلمات المعبرة عن المشروع والمشاريع التي أقيمت داخل الفرع البلدي القرضبة، شاكرين جهود المجلس التسييري للبلدية وإدارة شؤون المحلات ومكتب المشروعات بالبلدية ورئاسة الفرع.

وأضاف المكتب أن فرع البلدية القرضبة يقدم خدمات مختلفة للمواطنين القاطنين للمنطقة من إجراءات إدارية، تتعلق بشهادات حسن السيرة والسلوك وإثبات واقعة السكن وتلقي البلاغات الخاصة بالمياه والكهرباء والنظافة وغيرها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا