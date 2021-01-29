أعلن أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا المصرية، أنه جرى تحرير المختطفين المصريين بمدينة بني وليد.

وكشفت مصادر صحفية، عن قائمة بأسماء المختطفين المصريين، وجميعهم من أبناء قرية العمرة بمركز أبوتشت بشمالي المحافظة وهم: أحمد عمر محمد الصغير مهران، احمد محمود محمود مهران، أحمد محمد مهران، مالك بدوي مالك ، جمال علي عبدالرحيم، محمد عبداللاه غانم، عبد الرحيم سعيد محمد، محمود حميد فرغل، حمدي محمود حسين، علي أحمد علي، محمد عبد الحميد محمد علي، أحمد خالد أحمد عبداللطيف، صالح محمد يونس، رجب يوسف عبداللطيف، خالم محمد احمد الفولي.

وكذلك فرغل الشربيني فرغل، خالد محمد احمد الفولي، عرفه عزت ابراهيم، علاء حسين ابراهيم، عمر طلعت محمود، محمد عزت محمد، علي احمد عزالدين، شعبان يوسف، محمود محمد علي، حليم عادل، احمد العربي مهران، عمر عادل احمد، عامر عبدالحميد احمد، منصور قناوي، عادل خلف، ابوالحسن محمد حسن، اشرف الحلبي، منصور محمد سلامة.

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