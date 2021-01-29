مديرية أمن بنغازي تدعو المواطنين لالتزام بيوتهم بسبب الهطول الكثيف للأمطار

أهابت مديرية أمن بنغازي بالمواطنين مستخدمي الطرق العامة إلى ضرورة توخي الحذر التام عند القيادة، وتخفيف السرعة قدر الإمكان، وعدم المجازفة بالتوغل في المواقع التي تتراكم بها مياه الأمطار.

وشددت المديرية على ضرورة بقاء المواطنين في منازلهم طوال نهار اليوم وعدم التنقل إلا في للضرورة القصوى، حرصا على أمنهم وسلامتهم.

كما ناشدت المديرية الجهات ذات العلاقة ضرورة الدفع بمعدات وآليات شفط المياه وإزالتها من أغلب جزر الدوران بالمدينة وعلى الطرق السريعة والرئيسية والمفترقات، تجنبا لحدوث اختناقات مرورية مربكة مع بداية الأسبوع الجديد.

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