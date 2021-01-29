ميديا بارت: المهاجرات الإفريقيات في ليبيا يتعرضن للاعتداء الوحشي

أعلن موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي، تعرض المهاجرات الإفريقيات في ليبيا للاعتداء.

ونقل الموقع، روايات بعض المهاجرات اللاتي وصفهن بالناجيات من الجحيم الليبي، حيث تحدثن عن اعتداءات وعمليات تعذيب وإذلال تعرضن لها في ليبيا، مشيرات إلى أنهن واجهن وحوشا تلتهم النساء والأطفال.

وقالت إحدى المهاجرات عند نزولها من سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ في ميناء أوغوستا في صقلية، إنها عندما كانت في البحر أدركت أن لديها خيارين، إما البقاء على قيد الحياة أو الموت.

وأوضحت المهاجرة أنها كانت تعيش مع حوالي ثلاثين شخصا في مخيم خاص بالأفارقة يسمى كامبو ، حيث كانوا مكدسين كما لو أنهم وضعوا داخل حاوية صغيرة، لافتة إلى أنها احتجزت في مركز اعتقال غير رسمي بدون سبب منطقي، حيث أنها احتجزت بسبب لون بشرتها السمراء.

ولفتت المهاجرة أنها كانت تقيد من يديها وقدميها داخل المركز، مضيفة أن هذه المأساة دفعتها في أحد الأيام إلى محاولة الانتحار.

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