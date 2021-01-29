مصادر: تركيا تتجه لموريتانيا بعد نهب ثروات ليبيا

كشفت مصادر صحفية، أن حالة من الغضب تسود موريتانيا خلال الفترة الأخيرة جراء ما كشفه تقرير رسمي بشأن نهب تركيا لثروة البلاد السمكية خارج الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا المجال قبل سنوات.

وأضافت المصادر أن تقريرا للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد حول حالة موارد البلد البحرية أكد أن مخزون سمك الأخطبوط في موريتانيا يتعرض لاستغلال كبير.

وتابعت المصادر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم، أوضح أن الانخفاض الحاد في مخزون البلاد من أسماك الأخطبوط قد يكون ناتجا بالفعل عن طريق الاستغلال في إشارة إلى قضية الاستنزاف التركي

وأشارت المصادر إلى أن محللين موريتانيين، حذروا من خطر نفاد الثروة السمكية التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد، مطالبين بوقف تلك الاتفاقات التي وُقّعت عام مع الجانب التركي عام 2017 وطردهم من شواطئ البلاد البحرية لوقف الاستنزاف التركي لثروات البلاد السمكية، مؤكدين أن الأساطيل التركية تقوم باصطياد كافة أنواع الأسماك وبكميات مهولة في تحد سافر لجميع الاتفاقات والأعراف بتواطؤ من مسؤولين محليين.

وأوضحت المصادر أن المحللين أكدوا أن سلوك تركيا معروف تجاه ثروات الوطن العربي، مشددين على أن أنقرة تستغل ضعف بنية الدولة الليبية للاستحواذ على ثروات ليبيا واستنزافها وسرقتهم للنفط وامتهانهم لتجارة السلاح والبشر هناك، كما تستغل الحرب في سوريا لنهب ثراوتها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24