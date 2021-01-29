معين الكيخيا يعلن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الهيئة التنفيذية المؤقتة

أعلن مؤسس المعهد الديمقراطي الليبي، معين الكيخيا، عن ترشحه على منصب رئيس الوزراء في الهيئة التنفيذية الموحدة المؤقتة المقترحة.

وكتب الكيخيا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «قدمت ترشيحي لمنصب رئيس الوزراء في الهيئة التنفيذية الموحدة المؤقتة المقترحة».

وتابع «يجب أن تكون هذه الحكومة المؤقتة غير سياسية وتكنوقراطية، وتمثل بلدنا الموحد».

وفي 19 يناير الحالي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية.

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