أوجلة تحتفل بافتتاح مبنى ديوان المجلس البلدي الجديد

أقيم أمس حفل افتتاح مبنى ديوان المجلس البلدي الجديد في أوجلة، بحضور لفيف من الشخصيات القيادية والاجتماعية بالمدينة.

وأجرى رئيس المجلس التسييري للبلدية السنوسي الفضيل، جولة تعريفية أطلع فيها الحضور من المشايخ والأعيان وأعضاء المجلس البلدي الجديد وعدد من المسؤولين على أدوار المبنى ومكاتبه وأقسامه، وشرح فيها مراحل بنائه وتجهيزه.

وفي السياق ذاته شهدت قاعة الاجتماعات إلقاء مجموعة من كلمات الشكر والترحيب بعميد وأعضاء المجلس المنتخب الجديد.

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