نائب بـ”الشيوخ المصري”: عودة الـ38 عاملا المختطفين في ليبيا إلى الوطن

أعلن النائب في مجلس الشيوخ المصري أسامة الهواري، مساء اليوم الجمعة، عن تحرير المختطفين المصريين من قبل عصابات إجرامية في ليبيا.

وقال الهواري، في تغريدة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إنه اجتمع مع أسر وأهالي مختطفي قرية العمرة، التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، على يد عصابات مسلحة في ليبيا لطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: إن “هنالك بشرى سعيدة يزفها خلال تواجده بالقرية واجتماعه مع الأهالي، وذلك بتحرير المختطفين على يد العصابات”.

وأضاف الهواري: “شكرا للقيادة السياسية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر القوية، جاءني الخبر وأنا في قرية العمرة وسط أهالي المحتجزين في ليبيا، بعد تحريرهم وفي طريق العودة.. تحيا مصر وجيش مصر وصقور مصر، لتعم الزغاريد من أهاليهم”.

واختطفت عصابات مسلحة 38 عاملا من أبناء قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وذلك أثناء توجههم للعمل في ليبيا.

وقال أحد الأهالي، الذي رفض ذكر اسمه، إن العصابات المسلحة اختطفت العاملين عقب وصولهم، فيما قامت بالتواصل مع أحد أسرهم لطلب الحصول على فدية مالية كبيرة نظير إطلاق سراحهم، لافتا إلى أن العصابات طلبت 15 ألف دينار مقابل إطلاق سراحهم.