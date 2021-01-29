ليبيا الان

وزير الخارجية الروسي يكشف تفاصيل الرسالة التي أبلغها لنائب المجلس الرئاسي في موسكو

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن مضمون لقائه نائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق بموسكو، وقال: “أشرنا خلال اللقاء إلى أن نظام وقف الأعمال القتالية الذي استمر 6 أشهر يخلق ظروفا مواتية لدفع العملية السياسية إلى الأمام، وأكدنا استعداد الشركات الروسية لاستئناف أنشطتها في ليبيا إذا عادت الأحوال العسكرية والسياسية إلى طبيعتها”.

أضاف في تصريحات صحفية: “شددنا على دعمنا لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ونحثها على مواصلة عقد اجتماعاتها، و الوقت الحالي هو أفضل وقت للتوصل إلى حكومة وطنية موحّدة تحظى بدعم إقليمي ودولي، وهو ما نأمل حدوثه”

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك