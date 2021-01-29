وزير الخارجية الروسي يكشف تفاصيل الرسالة التي أبلغها لنائب المجلس الرئاسي في موسكو

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن مضمون لقائه نائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق بموسكو، وقال: “أشرنا خلال اللقاء إلى أن نظام وقف الأعمال القتالية الذي استمر 6 أشهر يخلق ظروفا مواتية لدفع العملية السياسية إلى الأمام، وأكدنا استعداد الشركات الروسية لاستئناف أنشطتها في ليبيا إذا عادت الأحوال العسكرية والسياسية إلى طبيعتها”.

أضاف في تصريحات صحفية: “شددنا على دعمنا لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ونحثها على مواصلة عقد اجتماعاتها، و الوقت الحالي هو أفضل وقت للتوصل إلى حكومة وطنية موحّدة تحظى بدعم إقليمي ودولي، وهو ما نأمل حدوثه”