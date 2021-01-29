الجيش الوطني يؤكد انتهاك الأجواء فوق “هراوة”

أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري رصد انتهاك لطائرة أجنبية مسيرة للأجواء الليبية أمام منطقة هراوة شرق سرت الساعة 11:00 من صباح أمس الخميس

وأشار المسماري في بيان إلى ان وحدات الإنذار المبكر والاستطلاع التابعة لقوات الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة واصفا هذا العمل بـ”المعادي” مضيفا أنه يتناقض مع بيان القيادة العامة للقوات المسلحة والذي شددت فيه على ضرورة احترام الأجواء الليبية وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وقال المسماري أن هذه الأعمال والتي وصفها بـ “المعادية والمستفزة” كانت من أطراف تسعى لإحباط التسوية السياسية التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبلدان الشقيقة والصديقة والشقيقة، وتحاول عرقلة نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 الاجتماعات، مشيرا إلى ان هذه الاستفزازات للقوات المسلحة، تهدف لدفعها إلى رد فعل على هذا الانتهاك لوقف إطلاق النار.

وجدد المسماري في ختام البيان التزام القيادة العامة للجيش بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار، والانصياع لجميع متطلبات العملية السياسية السلمية، مشيرا إلى أن هذه الأفعال “الخبيثة” حسب وصفه لن تؤثر على القرارات السابقة.

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