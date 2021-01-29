الأمازيغ يعلنون مقاطعتهم الاستفتاء على مشروع الدستور

أعلنت البلديات في المناطق الأمازيغية في جبل نفوسة وزوارة، رفضها لما توصلت إليه اللجنة الدستورية من نتائج حول الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد اجتماعها في الغردقة المصرية.

وأكدت البلديات أنها ستقاطع الاستفتاء على مسودة الدستور بصيغتها الراهنة في مناطقها، احتجاجا على ما يرد بها من نصوص لا تكفل لهم حقوقهم حسب وصفهم.

وكان التكتل المدني الديمقراطي الاستفتاء على الدستور قد رفض في وقت سابق عبر بيان له، حول آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، مقترحاً الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة بالاستناد إلى الإعلان الدستوري، وشدد البيان على أن القاعدة الدستورية اللازمة موجودة، ولا حاجة مطلقاً لإيجاد بديل لها، وهي المتمثلة في الإعلان الدستوري بعد تضمين مقترح لجنة فبراير فيه، وفي قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014م بخصوص الانتخاب المباشر لرئيس الدولة، مؤكدين رفض فكرة المضي في طريق الاستفتاء على مشروع الدستور، ووقع على البيان إلى جانب “التكتل المدني الديموقراطي” ، “تكتل إحياء ليبيا” و “الحراك الوطني الليبي” و “تيار الشباب الوطني” و ” تنسيقية العمل الوطني” و “المجموعة الليبية الأميركية”.

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