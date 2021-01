دورة تدريبية لمنسقي الإعلام بالمؤسسات التعليمية في بنغازي

نظمت مدرسة القرضابية في مدينة بنغازي دورة ثانية لمنسقي الإعلام بالمؤسسات التعليمية لتعليم طرق التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة من المعلومات التي تتضمنها بالشكل الصحيح والسليم

وخصص القائمون على الدورة جزء منها للحديث عن خصائص كتابة الخبر الصحفي وانتقاء المعلومات والأخبار التي تثير أذهان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت الدورة فعالياتها يوم الخميس في مدرسة القرضابية وفي ختامها وزعت شهادات على المتدربين تقديرا لمجهوداتهم التي بذلوها طيلة فترة التدريب، وكان ذلك بحضور مدير مكتب الخدمات التعليمية البركة ومسئول مكتب الاعلام بوزارة التعليم ومدير مدرسة القرضابية.

