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دورة تدريبية لمنسقي الإعلام بالمؤسسات التعليمية في بنغازي

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت مدرسة القرضابية في مدينة بنغازي دورة ثانية لمنسقي الإعلام بالمؤسسات التعليمية لتعليم طرق التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة من المعلومات التي تتضمنها بالشكل الصحيح والسليم

وخصص القائمون على الدورة جزء منها للحديث عن خصائص كتابة الخبر الصحفي وانتقاء المعلومات والأخبار التي تثير أذهان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت الدورة فعالياتها يوم الخميس في مدرسة القرضابية وفي ختامها وزعت شهادات على المتدربين تقديرا لمجهوداتهم التي بذلوها طيلة فترة التدريب، وكان ذلك بحضور مدير مكتب الخدمات التعليمية البركة ومسئول مكتب الاعلام بوزارة التعليم ومدير مدرسة القرضابية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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