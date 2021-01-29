نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: يجب أن تخرج كل القوات الأجنبية من البلاد

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد المعيتيق، ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرا إلى أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق، بنوده واضحة وصريحة.

موسكو – سبوتنيك. وقال معيتيق في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك “، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول خروج القوات الأجنبية من ليبيا: “نحن نتكلم عن كل القوات الأجنبية… يجب أن تخرج كل القوات الأجنبية خارج ليبيا، رأينا في هذا الشان واضح وصريح”.

وفيما يخص مناقشة هذا الأمر مع تركيا، أوضح السياسي الليبي: “هناك اتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق وبنود الاتفاق واضحة وصريحة”.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا لا يزال صامدا.

وأكدت ويليامز في إحاطتها لمجلس الأمن، اليوم الخميس، أن” اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال ملتزما به ولجنة 5+5 تستحق الثناء”، مضيفة أن اللجنة أكدت التزامها بإعادة المرتزقة الأجانب إلى بلدانهم.

وأعربت ستيفاني وليامز عن قلقها “جراء تلقي الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق تعزيزات عسكرية”، مجددة مطالبها “بمغادرة القوات الأجنبية لليبيا”، ودعت “جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار”.

وأشارت إلى “تقدم في المجال الاقتصادي في ليبيا”، لافتة إلى أن “الشهر الماضي شهد إصلاحات طال انتظارها مثل إعادة تفعيل عمل البنك المركزي وتوحيد سعر الصرف”.