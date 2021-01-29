أول تعليق أميركي على مزاعم سرقة منظومة دفاع روسية من ليبيا

أكدت المتحدثة باسم “البنتاغون” جيسيكا مكنولتي أن الوزارة على علم بما نشرته صحيفة التايمز البريطانية حول سرقة الولايات المتحدة لمنظومة الصواريخ “بانتسير S1” الروسية الصنع والمصممة لحماية المنشآت المدنية والعسكرية المختلفة دون أن تؤكد أو تنفي هذه المعلومات.

وأشارت مكنولتي إلى أن “وزارة الخارجية يمكنها تقديم المزيد من البيانات حول سياسة واشنطن تجاه ليبيا”

يشار إلى ان تقرير التايمز أوضح أن الولايات المتحدة استطاعت الحصول على نظام “بانتسير-S1” الروسي من الجيش الوطني، في عملية كان هدفها منع وقوع النظام في أيدي الجماعات الإرهابية في ليبيا، ووفقا للتقرير فقد تمت العملية في شهر يونيو من عام 2020، حيث نقلت المنظومة من مطار “زوارة” الدولي، إلى قاعدة “رامشتاين” الجوية في ألمانيا، من خلال طائرة أميركية .

يذكر أن القيادة الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”، أعلنت في عام 2019، عن إسقاط مسيرة أميركية من طراز MQ-9 ريبر قرب طرابلس على يد أنظمة دفاع جوية روسية، ورجحت التايمز أن تكون مجموعة “فاغنر” الروسية هي التي أسقطت هذه المسيرة باستخدام نظام “بانتسير – S1”.

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