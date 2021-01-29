رفضًا لمسودة الدستور.. أمازيغ ليبيا يعتزمون إقامة إقليم جديد وشبح التقسيم بات واقعًا

أعلن أمازيغ ليبيا، في اجتماع لهم، عزمهم اتخاذ خطوات عملية لاستحداث إقليم رابع لهم في البلاد، مجددين رفضهم للاستفتاء على مسودة الدستور.

وقالت مصادر صحفية، إن المجتمعين اتفقوا على إقامة الإقليم الأمازيغي كإقليم رابع بالبلاد أسوة بالأقاليم الثلاثة الأخرى ”برقة، فزان، وطرابلس”، مع التأكيد على منع الاستفتاء على مسودة دستور المكون العربي بمجالهم الجغرافي، والبدء في إجراءات العقد الاجتماعي للإقليم.

بينما علل المجتمعون رفضهم لمسودة الدستور ومقاطعتهم للاستفتاء عليه بعدة أسباب، من أبرزها ”افتقارها لمواد بخصوص الحفاظ على الهوية الليبية وليبيا بشكل عام كدولة مستقلة تابعة لمحيطها المغاربي، معتبرين أنها انسلخت عن ذلك تماما بتبعيتها وانحيازها الأيديولوجي للمشرق، فضلا عن افتقاد المسودة لمتطلبات حفظ الحقوق الثقافية والتاريخية للأمازيغ في ليبيا.

وقرر المجتمعون مقاطعة المسودة والاستفتاء تماما، والإعلان عن إعداد مسودة دستورية مستقلة للبلديات الأمازيغية التابعة للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الواقعة ضمن عضوية المجلس.

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