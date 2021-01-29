القيادة العامة: معلومات موثقة حول مساعي مليشيات “البقرة” لتفجير مقر البعثة الأممية بطرابلس وإلصاقها بالجيش

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانا قالت فيه: “تستمر المليشيات التكفيرية المتطرفة والاجرامية في محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية وذلك يرجع لقناعتهم بأن السلام وإنهاء الازمات في ليبيا يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات وانهم خارج اي تسوية للازمة وفي هذا الصدد رصدنا وبناء على معلومات موثوقة ان المليشيات التي يرأسها المدعو (البقرة ) وبقايا مجلسي ارهاب بنغازي ودرنة يخططون لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر بعثة الامم المتحدة في طربلس بحي جنزور وإلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية باستخدام شعاراتها وصور لسيادة القائد العام وبعض رموز القيادة من الضباط”.

أضاف اللواء أحمد المسماري في البيان: “عليه ندعو كافة المواطنيين في طرابلس ومؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنيين عامة وكذلك تقع مسؤولية مكافحة هذه الجرائم على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من كيانات وافراد”.