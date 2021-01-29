البعثة الأممية تشكل لجنة ثلاثية للتحقق من توافق المرشحين للمناصب مع الشروط

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، تكليف لجنة من ثلاثة أعضاء بملتقى الحوار السياسي بالتحقق من توافق المرشحين للسلطة الجديدة مع الشروط المعلنة.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن اللجنة ستتولى جمع القوائم النهائية لمرشحي المجلس الرئاسي عن كل إقليم والمرشحين إلى منصب رئيس الوزراء.

وأضاف البيان أن البعثة ستعقد جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، في الأول وحتى 5 فبراير المقبل تحت إشراف المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ،ستيفاني ويليامز،.

وأوضح البيان أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيتولى الاختيار بين المرشحين للمناصب الثلاثة في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف نوفمبر الماضي.

وأكد البيان أن السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة ستكون مؤقتة وسيكون مناطاً بها بشكل أساسي قيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر 2021 وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

وكانت البعثة الأممية قد أغلقت، أمس الخميس، باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية في ليبيا حتى الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24