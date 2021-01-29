إعادة افتتاح محطة القرقني ومقر دائرة توزيع عين زارة

أعيد أمس افتتاح وتشغيل محطة القرقني جهد 30 على 11 كيلو فولت، وافتتاح مقر دائرة توزيع عين زارة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والمدير العام للشركة، وعدد من المسؤولين.

وتخلل حفل الافتتاح إلقاء العديد من الكلمات التي رحبت بعودة المحطة إلى وضعها الطبيعي، وأشادت بالجهود الكبيرة التي بذلها فنيو ومهندسو الشركة من أجل التعامل مع الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية جنوب العاصمة طرابلس، وإرجاع التيار الكهربائي لمنازل المواطنين.

وعلى هامش الحفل تمت زيارة موقع محطة تحويل القرقني للاطلاع على الوضع التشغيلي للمحطة التي تغذي أحياء كثيرة من منطقة عين زارة.

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