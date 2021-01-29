ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

29 January, 2021

أكد الناطق الرسمي الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية أحمد المسماري في بيان إعلامي على صفحته الرسمية،مساء اليوم أن ” المليشيات التكفيرية المتطرفة والإجرامية تستمر في محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية وذلك يرجع لقناعتهم بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات وانهم خارج اي تسوية للازمة.”

و أضاف المسماري في ذ ات البيان أنه تم رصد مخطط لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر البعثة الأممية قائلا ” وفي هذا الصدد رصدنا وبناء على معلومات موثوقة ان المليشيات التي يرأسها المدعو (البقرة ) وبقايا مجلسي ارهاب بنغازي ودرنة يخططون لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر بعثة الامم المتحدة في طرابلس بحي جنزور وإلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية باستخدام شعاراتها وصور لسيادة القائد العام وبعض رموز القيادة من الضباط.”

و في الختام دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية كافة المواطنين في طرابلس ومؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين عامة وكذلك تقع مسؤولية مكافحة هذه الجرائم على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من كيانات وأفراد.