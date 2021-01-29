داخلية «الوفاق» تنفي خطف مهاجرين غير شرعيين في بني وليد

نفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق»، اليوم (الجمعة)، ما وصفته بـ«الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن خطف أو احتجاز أو تسلم أي مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من أي جنسية، من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».

وأضافت الوزارة في بيان رسمي، أنه «لا يوجد بقيودات إدارة الدوريات الصحراوية التابعة للجهاز أي ضبطيات بمدينة بني وليد (شمال غربي ليبيا) أو المناطق المجاورة».

ويأتي هذا النفي الرسمي بالتوازي مع ما نشرته وسائل إعلام مصرية، على لسان مصادر، حول قيام مجموعة مسلحة بخطف 38 مصرياً في مدينة بني وليد، ومساومة أسرهم على دفع فدية من أجل إطلاق سراحهم.

وأرسل عديد من الأسر بمحافظة قنا، جنوب مصر، استغاثات إلى الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية المصرية، تؤكد أن 38 من أبنائهم خطفوا في ليبيا.

رغم ذلك، أوضح جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوفاق»، في بيان رسمي، أنه «لا صحة للأخبار المتداولة بخطف أو احتجاز أو تسلم أي مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، من أي جنسية كانت»، مؤكداً أيضاً أنه «لا توجد في سجلات إدارة الدوريات الصحراوية التابعة له أي ضبطيات، سواء ببني وليد أو غيرها من المدن».

وبينما قال الجهاز إنه «يحتفظ لنفسه بمتابعة كل مروِّج للإشاعات أمنياً وقضائياً»، دعا الجميع إلى «توخي الصدق والأمانة في تداول الأخبار ونشرها».