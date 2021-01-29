المرصد السوري: استياء مرتزقة أردوغان في ليبيا لـ “تأخر المرتبات”

تقرير

ما يزال مرتزقة أردوغان الموجودون في ليبيا يعانون من الوعود الزائفة التي منحها لهم أردوغان وقادته العسكريون من المليشيات المنظوية تحت لوائه، فقد تم سرقة مرتباتهم التي وعدوا بها وكذلك نقلهم إلى أراض أخرى ساخنة خارج ليبيا دون أن يتقاضوا فلسا واحدا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد استياء جديدا في أوساط مرتزقة الفصائل السورية لتركيا والموجودين في ليبيا، حيث كان من المفترض أن تعود دفعة منهم إلى سوريا أو تركيا كأقل تقدير خلال الساعات الفائتة، إلا أن ذلك لم يحدث وهو ما أشعل الاستياء الجديد في أوساط “المرتزقة”، بعد أن حزموا امتعتهم واستعدوا للعودة.

وأشار المرصد السوري إلى أن دفعة جديدة من مرتزقة “الفصائل” الموالية لأنقرة في ليبيا، من المرتقب عودتها إلى الأراضي السورية أو التركية كأقل تقدير في الوقت الحالي، خلال الساعات القادمة، حيث جرى إبلاغ نحو 150 مقاتلا من المرتزقة بالتجهيز لعودتهم من قبل قادة مجموعاتهم.

كما ذكر المرصد أنه تتواصل عمليات “التبديل” للمرتزقة الموالين للحكومة التركية، عبر عودة دفعات من المقاتلين من ليبيا إلى سوريا، مقابل ذهاب دفعات أخرى من سوريا إلى ليبيا وفي الحالتين يتم الأمر عبر تركيا.

وأضافت مصادر المرصد، أن المقاتلين الذين عادوا لم يحصلوا إلا على ربع مستحقاتهم الشهرية المتفق عليها، حيث تقاضوا فقط 500 دولار أميركي في الشهر بدلا من 2000 دولار، كما أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ أكثر من 5 أشهر

من جانب آخر أكد المرصد أن مصادره أفادت بأن شركة فاغنر الروسية تواصل تجنيد السوريين وإرسالهم كمرتزقة لحماية مصالحها الإقليمية في ليبيا، حيث جرى مؤخرا تجنيد شبان ورجال من محافظة السويداء ومحافظات سورية عدة وإرسالهم إلى ليبيا حيث وصل عددهم إلى أكثر من 250 شخصا.

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