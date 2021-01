هون .. خطوة عملية لحماية حقوق المطلقات والأرامل

شهدت قاعة الاجتماعات بمبنى ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية بمدينة هون احتفالية إشهار منظمة حماية حقوق المرأة المطلقة والأرملة على مستوى مدن بلدية الجفرة.

وتسعى المنظمة التي تم تأسيس فرعها الأم في مدينة طرابلس عام 2012 إلى حماية حقوق المرأة المطلقة والأرملة بشكل قانوني، وتوعية هذه الشريحة في المجتمع من خلال ورش العمل والمؤتمرات والندوات والملتقيات، وإقامة مشروعات اقتصادية متوسطة وصغيرة، إضافة إلى ربط هذه الشريحة من النساء المعنيات بمؤسسات المجتمع المدني ليتمكن من إيصال صوتهن.

يشار إلى أن هذه الجمعية من المقرر لها أن تقدم الدعم للنساء في كافة ربوع بلدية الجفرة التي تضم مدن ودان وزلة وهون وسوكنة والفقهاء، وتأتي هذه الخطوة في إطار عمل مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعوي في المجتمع ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي.

