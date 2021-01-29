ليبيا الان

وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر ترصد انتهاكا أجنبيا للمجال الجوي الليبي

تم النشر منذُ 44 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا

رصدت وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي أمس، انتهاك طائرة أجنبية من دون طيار للمجال الجوي الليبي، مقابل منطقة اهراوة شرق سرت.

وأكد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن هذا العمل يتعارض مع بيانها السابق الذي شددت فيه على ضرورة احترام المجال الجوي، وعدم دخوله إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص، إضافة إلى أن هذه الأعمال المعادية تعمل على إفشال التسوية السياسية للأزمة الليبية، والتي تقوم عليها كل من البعثة الأممية واللجنة العسكرية 5+5.

وجددت القيادة العامة التزامها بوقف إطلاق النار الموقع في جنيف، وكل متطلبات العملية السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بعض التقارير أوضحت. ان التطبيع بعض الدول العربية مع الصهاينة – الاسراءليين الفاشيين – ادخل الى المنطقة الشمال الأفريقي وبعض الدول الغربية المسلمة مجموعات من الجواسيس والجاسوسات – بعضهم يتخفون في قطاعات خاصة وقطاع السياحة والتحول البري والاستكشاف الأثري – والمسرح .
    واكدت بعض التقارير ان هولاء جواسيس دخلوا للمنطقة لكشف واستطلاع قدرات العسكرية في المنطقة العربية والدول العربية في منطقة المغرب الغربي والخليج العربي وخاصة انهم يعملون في منظمات سرية لدعم حرية المراءة ومحاولة تشويه الاسلام والرابط الاجتماعي العربي – وبث الإشاعات ومحاولة استقطاب النساء الفاقدات لأزواجهن او المطلقات لتجنيدهم – فلهذا على القطاعات الاجتماعية الاسلامية إيجاد الخطاب المناسب للمحافظة غلى النسيج الاجتماعي وإبلاغ الجهات الامنية عن اي مشتبه فيهن او فيهم أجنبيات او عربيّات يحاولون التدخل في الشءون الاجتماعية او موسسات الدولة – حفاظا على الامن المدني والعسكري المنطقة وخاصة في ليبيا . والله ولي التوفيق وهو خير الحافظين .

    رد