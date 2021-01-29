وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر ترصد انتهاكا أجنبيا للمجال الجوي الليبي

رصدت وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي أمس، انتهاك طائرة أجنبية من دون طيار للمجال الجوي الليبي، مقابل منطقة اهراوة شرق سرت.

وأكد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن هذا العمل يتعارض مع بيانها السابق الذي شددت فيه على ضرورة احترام المجال الجوي، وعدم دخوله إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص، إضافة إلى أن هذه الأعمال المعادية تعمل على إفشال التسوية السياسية للأزمة الليبية، والتي تقوم عليها كل من البعثة الأممية واللجنة العسكرية 5+5.

وجددت القيادة العامة التزامها بوقف إطلاق النار الموقع في جنيف، وكل متطلبات العملية السياسية.

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